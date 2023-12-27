CNN: وزير إسرائيلي مقرب من نتانياهو بحث مع مسؤولين أميركيين في الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب

اختتم، أمس اجتماع استمر ساعات بين كبار مسؤولي الإدارة الأميركية وأحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول المرحلة التالية من الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس".

​​​وكان رون ديرمر، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي وسفير إسرائيل السابق لدى الولايات المتحدة، وصل إلى البيت الأبيض، بعد ظهر الثلاثاء، وغادره بعد أكثر من 4 ساعات، والتقى بوزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وحسبما أكد مسؤول في البيت الأبيض، لشبكة CNN، ناقش المسؤولون خلال الاجتماع الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب لـ"تحقيق أقصى قدر من التركيز على أهداف لحماس ذات القيمة العالية والخطوات اللازمة لتحسين الوضع الإنساني وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة، وكذلك تأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين، والتخطيط لغزة ما بعد الصراع".