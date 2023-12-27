الأمم المتحدة تعيّن الهولندية سيغريد كاغ منسّقة إنسانية لغزة

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء تعيين الوزيرة الهولندية المنتهية ولايتها سيغريد كاغ منسّقة للشؤون الإنسانية في غزة، وذلك بعد صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو لزيادة المساعدات للقطاع.

وأكدت المنظمة الدولية في بيان إنّ أمينها العام أنطونيو غوتيريش "أعلن تعيين سيغريد كاغ من هولندا، منسّقة عليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة"، مشيرة إلى أنّها ستشرف على استحداث آلية أممية "لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية الى غزة عبر دول ليست طرفاً في النزاع".

وأضاف البيان أنّ كاغ، الوزيرة في الحكومة الهولندية المنتهية ولايتها، ستتولى مهامها في الثامن من كانون الثاني.