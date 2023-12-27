كتائب القسام أعلنت تفجير نفق مفخخ واستهداف دبابات وناقلات جند إسرائيلية في غزة

أعلنت تائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها استهدفوا دبابتي ميركافا إسرائيليتين بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأضافت أنها استهدفت ناقلة جند يعتليها عدد من الجنود الإسرائيليين شمال شرق مخيم البريج و"إيقاعهم بين قتيل وجريح وهبوط مروحية لإجلائهم"
كما كشفت في بيان منفصل انها تمكنت من تفجير عين نفق مفخخة في قوة اسرائيلية مكونة من 8 جنود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأوقعوها بين قتيل وجريح.
بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية بقذائف مضادة للدروع وأسلحة رشاشة وقذائف هاون مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خان يونس.
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