حدث ليلاً| أسباب "الارتفاع القياسي" لأسعار الذهب.. وتطورات الأوضاع في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

هشام حطب يهاجم وزير الرياضة: قرار إيقافي باطل

اعتبر المهندس هشام حطب، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بإيقاف الاتحاد المصري للفروسية بأنه "باطل".

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المركزي: البنوك إجازة يوم الاثنين بمناسبة انتهاء السنة المالية 2023

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الإثنين القادم الموافق الأول من يناير 2024 بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2023.

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الحوثيون: استهدفنا سفينة "إم إس سي يونايتد" بالصواريخ بعدما رفضت تحذيراتنا

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الجماعة نفذت عملية استهداف لسفينة تجارية "إم إس سي يونايتد" بصواريخ مناسبة بعد رفض الرسائل التحذيرية.

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إعلام عبري: الجيش لديه تقديرات حول مكان السنوار ونبحث عنه في خانيونس

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لديه تقديرات بالفعل حول مكان السنوار.

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حميدتي يرحب بالدعوة لعقد اجتماع مع البرهان لوقف الحرب في السودان

قال قائد ميليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الثلاثاء، إنه يرحب بدعوة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السودانية المستقيل عبد الله حمدوك لعقد اجتماع عاجل لمناقشة قضايا وقف الحرب في السودان.

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سمير فرج يتوقع انتهاء أزمة الملاحة في البحر الأحمر خلال أسبوعين

قال اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، إن أي مشكلة تحدث في البحر الأحمر لها تأثير على قناة السويس.

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رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب "الارتفاع القياسي" للأسعار

كشف هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسباب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

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