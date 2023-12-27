شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشروعات حكومية هامة لدعم حقوق المرأة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تسعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري، تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان دعما لحق المرأة.
وتستهدف الخطة في إطار دعم حقوق المرأة، تنفيذ العديد من المشروعات، يُذكر منها :
1- تطوير وحدات الرعاية الأولية بمحافظة أسوان، باعتمادات 120 مليون جنيه.
2- تجهيز وحدات الرعاية الأولية بمحافظات التأمين الصحي، باعتمادات 118 مليون جنيه.
3- استكمال مبنى صحة المرأة بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، باعتمادات 27 مليون جنيه.
4- تطوير وترميم مستشفى أمراض النساء والولادة بمحافظة القاهرة، باعتمادات 17 مليون جنيه.
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