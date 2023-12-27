معلومات عن سقوط 3 شهداء في القصف الذي استهدف منزلا في بنت جبيل مساء أمس

افادت معلومات صحافية عن سقوط 3 شهداء في القصف الذي استهدف منزلا في بنت جبيل مساء أمس.

وحوالي الساعة الحادية عشر ليلا نفذ الطيران الاسرائيلي غارة على منزل في بنت جبيل، وقد هرعت سيارات الاسعاف الى المكان.