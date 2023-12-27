مقتل 6 فلسطينيين جراء قصف مسيرة إسرائيلية موقعا داخل مخيم نور شمس في مدينة طولكرم

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل 6 أشخاص إضافةً إلى وقوع عددٍ من الجرحى، في قصف طائرات اسرائيلية، فجر اليوم، مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينين في مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وأكّدت وسائل إعلامٍ فلسطينية أنّ 6 ضحايا وصلوا مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، وذلك نتيجة قصف الاحتلال لمخيم نور شمس، مُشيرةً إلى تجدّد الاشتباكات المسلحة مع الجيش الاسرائيلي في المخيم.

وتصدّى شبان فلسطينيون لاقتحام القوات الاسرائيلية لبلدات قفين وعلار وصيدا شمالي مدينة طولكرم، كما اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية وفجّروا العبوات بآلياتها التي اقتحمت مخيم نور شمس في المدينة.

ونقلت وسائل إعلامٍ محلية فلسطينية أنّ جرّافات اسرائيلية شرعت بتدمير البنية التحتية وسط مخيم نور شمس في طولكرم.