كيم جون أون: العام 2023 شكل نقطة تحول كبيرة في تعزيز قوة كوريا الشمالية

اكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأن العام 2023 الذي شارف على الانتهاء، هو عام شكل نقطة تحول كبيرة ومهمة لتنمية البلاد وتعزيزها وإظهار قوتها.
وخلال اجتماع موسع للجلسة التاسعة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري في الدورة الثامنة، قدم كيم جونغ أون بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية تقريرا عن سياسات الحزب والحكومة في عام 2023، واستعرض التقرير بالتفصيل مؤشرات تطور الاقتصاد الوطني ككل، والتي تؤكد بوضوح التعزيز النشط والمتسارع للتنمية الشاملة، وأشار إلى الإنجازات المشرفة التي تحققت في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والصحة والتنمية والرياضة".
وأضافت الوكالة: "كما قيم كيم في التقرير التغيرات الجديدة والتقدم المحرز في مجالات السياسة والدفاع والدبلوماسية".
ووصف كيم جونغ أون في تقريره، العام 2023 بأنه "عام نقطة تحول عظيم، عام تغييرات كبيرة بالمعنى الحقيقي للكلمة، تركت علامة كبيرة على المسار المجيد لتنمية الجمهورية من حيث البناء الاشتراكي والإصلاح، وإظهار قوة الدولة".
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