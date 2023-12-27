جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط وجنديين في معارك بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل ضابط وجنديين في معارك شمال قطاع غزة.



وكان جيش الاحتلال قد أعلن خلال الساعات الماضية مقتل 5 ضباط وجنود بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة، وإصابة 43 آخرين بينهم 9 إصابتهم خطيرة في معارك قطاع غزة خلال الساعات الماضية.



وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم بشكل رسمي منذ بدء التوغل البري في الـ26 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 167 قتيلا، و495 منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر ذاته.



في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات وقصف مدفعي عنيف بالدبابات الإسرائيلية على شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة.



ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الـ82 على التوالي، مخلفا حتى الثلاثاء، 20 ألفا و915 قتيلا و54 ألفا و918 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.



الجزيرة

