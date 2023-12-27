شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: توحد كل القوى السياسية خلف الدولة واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، أن توحيد كافة القوى السياسية بمختلف تياراتها سواء مؤيدة أو معارضة للوقوف خلف الدولة المصرية وقيادتها للحفاظ على الأمن القومي المصري بمثابة واجب وطني في ظل المتغيرات الراهنة.

وقال عابد، إن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها للتصدى للأخطار التي تواجهها مصر في الداخل والخارج بما يحقق أمن البلاد والحفاظ على أمنها القومي وصيانة مقدرات الوطن.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات لذلك لابد من توحيد جهود جميع الأطراف لمواجهتها ، وأن نكون دائما في اتجاه الرأي العام الواحد للدولة المصرية.

ولفت النائب علاء عابد، إلى أن تعدد القوى السياسية والحزبية يعمل على إثراء المشهد الوطني والفكري والثقافي، مما يساهم في دعم الدولة المصرية في كافة المجالات بما يحافظ على أمنها واستقرارها.