شكرا لقرائتكم خبر عن "الشبورة المائية" ليست قوة قاهرة تبرأ السائقين من حوادث الطرق.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "هل الشبورة تبرر للسائقين حوادث الطرق مع بداية فصل الشتاء.. وهل وجود شبورة على الطريق يبرء السائق من حوادث الطرق؟"، استعرض خلاله كيف انهت محكمة النقض اللغط الدائر مؤكدة أن الشبورة ليست قوة قاهرة ولا تكن فجائية، ويمكن دفعها بالحذر، خاصة وأنه مع دخول فصل الشتاء ترفع الجهات المعنية وعلى رأسها الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ في مثل هذه الظروف المتعلقة بحالة الطقس – أيام الشتاء - لمواجهة الشبورة المائية والأمطار بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بظهورهما بشكل مستمر في مثل تلك الأيام على الطرق السريعة والصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات.

الإدارة العامة للمرور، وهيئة الأرصاد الجوية، والجهات المعنية، تُحذر بضرورة اتباع تعاليم القيادة الآمنة في الشبورة، منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف، كما تُشدد إدارة المرور على قائدى بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة، مع وضع النور الأمامي فى الوضع المنخفض، تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

المحاكم تكتظ بقضايا حوادث الطرق

كل هذه المحاذير التى تعلن عنها الجهات المعنية الغرض الأول منها هو سلامة المواطن ومنع الحوادث التى تقع بشكل ملفت للنظر بسبب "الشبورة" المائية، حيث تعلن الإدارة العامة للمرور، إغلاق عدد من الطرق على مستوى المحافظات بسبب ظهور شبورة كثيفة، منعا لوقوع الحوادث المرورية لحين تلاشى الشبورة التى تظهر، إلا أن المحاكم تكتظ بمئات الحوادث التى تقع بسبب "الشبورة المائية" إن لم يكن الآلاف من القضايا، باعتبار أن هناك حالة من الإهمال التام من قبل سائقى وأصحاب السيارات.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الخطورة وتهدد ألاف المواطنين تتعلق بحوادث الطرق المتعلقة بـ"الشبورة المائية" فى محاولة لمناقشة تلك الأزمة من خلال الأحكام القضائية التى تصدت لها محكمة النقض المصرية التى لم تترك شاردة ولا واردة إلا وكان لها مساهمة فى حلها ووضع ضوابط لها، حيث أن الدفوع التى تقدم لهيئة المحكمة وتؤدى إلى حصول المتهم على البراءة تتلخص فى أن "الشبورة المائية قوة قاهرة فى الحوادث"، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا.. لمواجهة حوادث الطرق بسبب الشبورة المائية.. هل نحتاج نص تشريعى أو تعديل لإنهاء ذلك الدفع أمام المحاكم ومن ثم حصول المتهم على البراءة؟.

وإليكم التفاصيل كاملة:

هل الشبورة تبرر للسائقين حوادث الطرق.. مع بداية فصل الشتاء.. هل وجود شبورة على الطريق يبرء السائق من حوادث الطرق؟.. "النقض" تنهى اللغط وتؤكد: ليست قوة قاهرة ولا تكن فجائية.. وخبير: يمكن دفعها بالحذر



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