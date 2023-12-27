الدفاع الجوي الروسي دمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي بيلغورود وروستوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، "إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وروستوف، ليلاً".

واوضحت في بيان، ان "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.