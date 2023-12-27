في صحف اليوم: مصدر دبلوماسي حذر القيادات اللبنانية وحزب الله، من مغبة الخضوع للاستفزاز الإسرائيلي

جدّد مصدر ديبلوماسي عبر صحيفة "نداء الوطن"، تنبيهه القيادات اللبنانية، ومعها حزب الله، من مغبة "الخضوع للاستفزاز الإسرائيلي المتمادي، الذي تجاوز في تجروئه حدّ توجيه ضربات جوية في عمق يتعدى العشرين كيلومتراً"، كما حصل في الأيام الأخيرة في جبشيت، جبل الريحان وجسر الخردلي، وكلاهما يقعان شمال مجرى نهر الليطاني.
وأضاف المصدر: "وبعكس الانطباع السائد، بأن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة يمتلك القدرة على منع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من توسيع المواجهة من غزة الى لبنان، تبيّن أنّ لا امكانية مطلقة لدى واشنطن في التأثير على نتنياهو، لأسباب أميركية داخلية تتصل بالانتخابات الرئاسية، وبمستقبل نتنياهو الشخصي الذي يقع بين حديّ المحاكمة والخسارة السياسية التامة".
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