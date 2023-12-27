اشار النائب بلال عبدالله، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "مجلس النواب أقرّ في جلسته الأخيرة قانونا لدعم صندوق أساتذة التعليم الخاص مع تعديلات تمّ بحثها وإقرارها بعد المناقشة. أنا أفهم أن يطعن بالقانون وفق الأصول أمام المجلس الدستوري، أو يتقدم أحدهم باقتراح قانون للتعديل، أما ان ترضخ الدولة بأكملها ولا يصدر القانون فهو أمر غير مقبول".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: رضوخ الدولة وعدم اصدار قانون لدعم صندوق أساتذة التعليم الخاص هو أمر غير مقبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.