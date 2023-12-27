شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية تضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادي.. اعرف قوتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الهزة وقعت جنوب جزر فيجي على عمق 537.2 كيلومتر.

ولم ترد على الفور تقارير بوقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة.

حزام النار

وتقع جزر فيجي في منطقة تسمى "حزام النار" في المحيط الهادي، التي تتعرض من وقت لآخر للعديد من الهزات والزلازل الارتدادية التي قد تكون قوية في بعض الأحيان.