شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب "النينيو".. أستراليا تواجه أمطارًا رعدية وحرائق غابات في وقت واحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد أستراليا هطولًا للأمطار شرق البلاد، تكافح عدة مناطق في الغرب الحرائق، إذ تشهد البلاد حاليًا ظاهرة "النينيو" المناخية، التي يمكن أن تسبب ظواهر مناخية متقلبة، تتراوح بين حرائق الغابات والأعاصير الاستوائية وحالات الجفاف الطويلة.

ولقي 8 أشخاص مصرعهم جراء عواصف رعدية شديدة ضربت شرق أستراليا، تسببت في انقطاع التيار الكهربي عن عشرات الآلاف من المنازل.

وأكدت السلطات الأسترالية اليوم الأربعاء، أن العواصف اجتاحت ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة.

تحذير من الفيضانات

وحذرت السلطات من أن الارتفاع السريع في منسوب مياه الأنهار قد يؤدي إلى فيضانها وغمر أماكن التخييم على ضفافها.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي هطول المزيد من الأمطار على الرغم من التوقعات بتراجع الطقس السيئ في وقت لاحق اليوم.