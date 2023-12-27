شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة تقتل 22 شخصًا في الكونجو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى 22 شخصا على الأقل حتفهم أمس الثلاثاء، في إقليم كاساي بوسط جمهورية الكونجو الديمقراطية، حيث دمرت أمطار غزيرة البنية التحتية، وتسببت في وقوع فيضانات.

وابتلع انهيار أرضي منازل وطرقًا، فقتل عائلات بأكملها وترك أشخاصًا بلا مأوى.

وقال جون كابيا حاكم الإقليم، إن بلدة كانانجا كانت الأكثر تضررًا، وإن الأمطار بدأت في الهطول الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي (12 صباحًا بتوقيت جرينتش) واستمرت حتى الرابعة مساء (3 عصرًا بتوقيت جرينتش).

وأشارت الإدارة المحلية في بيان، إلى أنها ستجري تحقيقًا لتحديد أسباب الأضرار المادية.

انهيار جدران المنازل

وقالت روز موادي موسوبي رئيس بلدية كانانجا، إن "معظم هذه الوفيات نتجت عن انهيار جدران المنازل المبنية على أراض غير مناسبة".

وأضافت: "أطلب من رئيس الوزراء أن يهب لمساعدتنا، وأن تقدم لنا الحكومة مساعدة كبيرة حتى نتمكن من تكريم موتانا".

ولقي 14 شخصا على الأقل حتفهم في شرق الكونجو في أوائل ديسمبر الحاليّ بعد هطول أمطار غزيرة على مدينة بوكافو.