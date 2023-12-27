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خبير اقتصادي يحذر من نشر المواقع الإخبارية لأسعار العملات في السوق السوداء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

حذر الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، بعض المواقع الإخبارية التي تنشر أسعار العملات في السوق السوداء، قائلا: هذا يضر بالادخار والاستثمار والاقتصاد الوطني.

وأضاف بدرة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن هذا التقييم غير دقيق لوجود أسعار أخرى غير الرسمية، مؤكدا أن المواطن يلجأ للبورصة والذهب والدولار للاستثمار عندما تنخفض قيمة الجنيه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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