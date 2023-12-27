الدفاع المدني: 3 شهداء وجريح جراء القصف الإسرائيلي في بنت جبيل

أعلن الدفاع المدني، في بيان، عن ارتقاء 3 شهداء وسقوط جريح في بنت جبيبل جراء القصف الإسرائيلي.
وأوضح أنّه "عمل عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة 23:00 من تاريخ 26 كانون الأول، ولغاية الساعة 4:00 من تاريخ اليوم الواقع في 27 كانون الأول، على انقاذ جريح ونقله الى مستشفى صلاح غندور، وانتشال ثلاثة جثث من تحت الانقاض في بنت جبيل، استشهدوا جراء القصف الاسرائيلي الذي طال البلدة".
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