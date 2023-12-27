أفادت قناة "المنار"، بأنّ مواقع الجيش الإسرائيلي في مرتفعات كفرشوبا ومزارع شبعا و عدد من المواقع على امتداد الحدود اعتداءات بالرشاشات الثقيلة باتجاه الاحراج القريبة من الحدود، بينما أطلقت دبابة ميركافا 4 قذائف باتجاه أطراف عيتا الشعب، وأطلقت دبابة أخرى 4 قذائف باتجاه منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام.

كانت هذه تفاصيل خبر استهداف إسرائيلي للأحراج على امتداد الحدود ولأطراف عيتا الشعب ومنطقة الحمامص جنوبي الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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