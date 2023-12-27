الحرس الثوري: ردنا على اغتيال رضي موسوي سيشمل الرد المباشر وتحركات من جانب جبهة المقاومة

أكّد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، أنّ مستشار الحرس الثوري رضي موسوي "كان مسؤولًا عن تقديم المشورة والدعم لمحور المقاومة في سوريا ولبنان منذ أكثر من 25 عامًا"، مشددًا على أنّ "ردنا على اغتيال رضي موسوي سيشمل الرد المباشر وتحركات من جانب جبهة المقاومة".

وأوضح في تصريح نقلته وكالة أنباء "فارس"، أنّ "اغتيال أحد مستشارينا في سوريا رضي موسوي لن لن يثنينا عن الاستمرار في مواجهة الكيان الصهيوني".

ولفت إلى "أنّنا نعلم جيدًا أسباب اغتيال أحد مستشارينا، وسيتم الرد عليه بالصورة المناسبة"، معتبرًا أنّ "عملية طوفان الأقصى كان أحد عمليات انتقام محور المقاومة من الصهاينة لاغتيال (القائد السابق لفيلق القدس) قاسم سليماني".