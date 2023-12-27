الجيش الإسرائيلي أعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 498 عسكريا

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 عسكريين لترتفع حصيلة قتلاه إلى 498 منذ الـ7 من تشرين الاول، وإلى 164 منذ بدء عمليته البرية في غزة.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي "بلغت حصيلة المصابين في صفوفه منذ 7 تشرين الاول نحو 2066 جريحا، فيما بلغ عدد الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 874".

ومن الجانب الفلسطيني أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس، "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20915، والجرحى إلى 54918 منذ الـ7 من تشرين الاول".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ81 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.