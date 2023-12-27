السفير الفلسطيني لدى موسكو: تصريحات نتانياهو حول مستقبل قطاع غزة وإدارته تقوض عميلة السلام

لفت السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل، الى إن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول مستقبل قطاع غزة وإدارته تقوض عميلة السلام"، مؤكدا "رفض السلطة الفلسطينية لذلك".

وأكد نوفل في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية "أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لن تقبل بأي قرار يسعى لفصل قطاع غزة عن دولة فلسطين"، مشددا على "أنه بدون قطاع غزة لا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية، ولا يمكن لأحد أن يقرر مصير غزة إلا الشعب الفلسطيني".

وأشار ردا على تصريحات نتانياهو الذي قال إنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بالعودة لحكم غزة، الى انه "يجب أن نؤكد من جديد أن السلطة لم تتخل عن القطاع وأنها واصلت تنفيذ مهامها في خلق ظروف معيشية أفضل لشعبنا في غزة".

وتابع: "كما يجب أن نؤكد أن نتانياهو بهذه التصريحات يدق المسمار الأخير في نعش اتفاقيات أوسلو وعملية السلام التي يقوضها الإسرائيليون منذ أكثر من 25 عاما، وتحديدا مسار حل الدولتين".

وكان نتانياهو قد صرح في وقت سابق بأن إسرائيل لن تعيد تكرار "خطأ أوسلو"، ولن تحكم قطاع غزة "جهات متطرفة" مثل "فتح" و"حماس" اللتين تتجادلان حول كيفية القضاء على إسرائيل.