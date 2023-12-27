النشرة: محافظ البقاع وشخصيات سياسية من زحلة هنأوا اللبنانيين بالميلاد ورأس السنة

بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، توجه محافظ البقاع كمال أبو جودة بالمعايدة إلى اللبنانيين عموماٌ والبقاعيين خصوصاً، متمنياً أن يحمل العام المقبل بشارة جميلة للجميع.

من جانبه، دعا عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص إلى الصلاة كي يحل السلام في المنطقة، لا سيما أن جميع شعوبها تستحق العيش بسلام.

بينما تمنى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون أن يعم السلام على كل العالم وخاصة على أطفال فلسطين، كما أن يعود لبنان إلى سابق عهده، في حين دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان إلى أن "يبقى الأمل بلبنان الذي نريده ونتمنى أن يبقى أولادنا فيه".

بدوره، أكد رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب الإصرار الدائم على الإحتفال بالمناسبات الجميلة رغم كل ما يحصل، متوجهاً بالمعايدة إلى الجميع، ومشدداً على أن لبنان مصدراً للفرح والنور.

أما الوزير السابق خليل الهراوي، فأمل أن تكون ذكرى ميلاد يسوع المسيح يقظة ضمير عند المسؤولين اللبنانيين للعودة لبناء المؤسسات، وعند العالم بأجمعه لوقف الحرب في قطاع غزة.