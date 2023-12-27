"هيئة ممثلي الأسرى والمحرَّرين" تقدمت بإخبار أمام النيابة العامة العسكرية ضد المطرانين الحاج وسمعان

تقدّمت "هيئة ممثلي الأسرى والمحرَّرين"، بواسطة وكيلها القانوني المحامي غسان المولى، بإخبار أمام النيابة العامة العسكرية بتاريخ 26/12/2023، ضدّ كل من المطران موسى الحاج والمطران كميل سمعان، وذلك على خلفية "تواصلهما مع العدو الصهيوني"، معلنةً في بيان، أنها "ستلاحق كل مطبِّع ومتعامِل مع العدو أمام المراجع القضائية المختصة."
وكان المطرانان قد شاركا ضمن وفد ممثلي الكنائس المقدسية والشرقية في لقاء، لمناسبة الأعياد جرى أول من أمس، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ ووزير الدفاع موشيه أربل.
يُشار الى أن المطران الحاج يشغل منصب رئيس أساقفة أبرشية حيفا والأراضي المقدّسة والنائب البطريركي في القدس وفلسطين والأردن، فيما يشغل المطران سمعان منصب النائب البطريركي لكنيسة السريان الكاثوليك في الأراضي المقدّسة.
كانت هذه تفاصيل خبر "هيئة ممثلي الأسرى والمحرَّرين" تقدمت بإخبار أمام النيابة العامة العسكرية ضد المطرانين الحاج وسمعان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.