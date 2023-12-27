طرابلسي: لنشر القانون المتعلق بتمويل صندوق التقاعد وقانون تعديل بعض مواد قانون تنظيم الهيئة التعليمية بالمدارس الخاصة

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادكار طرابلسي، في بيان، إلى أنّ "عدم نشر رئاسة مجلس الوزراء لكل من القانون المتعلق بتمويل صندوق تقاعد تعويضات الاساتذة المتقاعدين ولقانون تعديل بعض مواد قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد اقرارهما في البرلمان والتوقيع عليهما في مجلس الوزراء مجتمعًا نيابة عن رئيس الجمهورية بتاريخ 19 كانون الأول، بحجة تلقي مراجعات بشأن القوانين التي لم يتم نشرها تنافي كل الاصول التي اوجبها الدستور الذي حدد كيفية عدم نشر القوانين".

وطالب النائب طرابلسي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التراجع عن عدم نشر تلك القوانين. وخاصة "انها تنصف المعلمين المتقاعدين المظلومين والمقهورين وتؤمّن دوامية الدعم لصندوق تقاعدهم"، مشددًا على أنّ "عدم نشر هذه القوانين سيؤول لاقفال صندوق التعويضات لعدم قدرته من تحقيق ما هو مطلوب منه أكان لناحية تامين التعويضات او رواتب المتقاعدين او كلفة التشغيل".

وللمعترضين على القانون، أوضح أنّ "المشكلة ليست في القانون الذي أقره البرلمان بالاجماع، وبعد التشاور مع كافة اطياف العائلة التربوية بما فيها المعترضين، بل في آلية تنفيذه من قبل الصندوق والتي يُشكّل المعترضون جزءا من مجلس ادارته".

وأضاف طرابلسي "أحسنوا الادارة بموجب هذا القانون ولا تهاجموا قانونا اصلاحيا طال انتظاره لوضع حد لتهرب بعض المدارس من دفع ما عليها للصندوق. ونصحهم بأن يذهبوا للطعن بالقانون او لتعديله، اما تدخلهم لعدم نشر القانون والتهديد بالاضراب فهو تركيع للبرلمان وللدولة مرفوضين".