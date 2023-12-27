مقترح من 3 مراحل.. القاهرة الإخبارية: مصر لم تتلق أي ردود بشأن خطتها لوقف الحرب على غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد مصدر مصري مسئول لقناة "القاهرة الإخبارية" أن مصر "لم تتلق حتى الآن أي ردود بشأن مقترحها لوقف إطلاق النار بقطاع غزة."

وقال المصدر إن ما تم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، هو مقترح أولي وسيتم بلورة موقف متكامل عقب حصول القاهرة على موافقة الأطراف كافة.

وكانت مصر قد قدمت، في وقت سابق، اقتراحًا جديدًا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين في غزة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن حكومة الحرب في إسرائيل اجتمعت مساء الإثنين الماضي، لمناقشة الاقتراح الذي تقدمت به مصر لإنهاء الحرب في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح المصري، الذي اطلعت الصحيفة على نسخة منه، يعد "خطة السلام الأكثر شمولا" التي يتم اقتراحها على الطرفين في حرب غزة المستمرة منذ 11 أسبوعا.

ويوضح المقترح أنه في مرحلته الأولى، سيكون الهدف فرض وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين على الأقل. خلال هذا الوقت، سيتم إطلاق سراح 40 محتجزاً. وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 120 أسيراً فلسطينياً لديها.

وسيلي ذلك، في المرحلة الثانية، إجراء حوار فلسطيني برعاية مصر.

وتتضمن المرحلة الثالثة وقف كامل لإطلاق النار واتفاق شامل بشأن تبادل الأسرى. وفي خطوة أخيرة، تسحب إسرائيل جيشها، ويتمكن جميع النازحين من العودة إلى منازلهم.

وفي السياق، نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، ما تردد عن رفض الحركة للمبادرة المصرية، موضحا أن قيادة الحركة، تسعى "بكل قوة لوقف العدوان" بشكل كامل، ومشيراً إلى أن "الشعب الفلسطيني يريد وقف العدوان، ولا ينتظر هدن مؤقتة".