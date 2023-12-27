انت الان تتابع خبر التدريب سيكون لمدة عام.. مكافحة الإرهاب ينوي اختيار المتطوعين الجدد لـ"مهام نوعية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الجهاز صباح نعمان في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، ان "التعيين الذي فتح التقديم له يوم امس بحدود 3500 درجة، وهو اول باب للتعين منذ عام 2015".

وأشار الى انه "تم اعداد استمارة من قبل قسم البيانات بمواصفات فنية يصعب تزويرها"، مبينا ان "الدرجات الوظيفية قسمت على المحافظات وشملت ايضا التنوع المذهبي في عملية التقديم".



وأكد أن "الاحصائية الاخيرة للاستمارات وصل الى اكثر من 700 الف طلب"، وهو رقم مخالف لما اعلن من مصادر أخرى من الجهاز بوجود 8 ملايين متقدم الى الاستمارة الالكترونية.

وأكد نعمان ان "هدفنا ان نختار النوعية وما يناسب المهام الخاصة بالجهاز وستكون مدة التدريب لمدة سنة كاملة".