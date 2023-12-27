انت الان تتابع خبر تراجع عن المهاجم الرابع.. كاساس يضع اللمسات الأخيرة على قائمة كأس آسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-477402-638392627245240001.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-12-27 | 09:30
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الخليج 365 – رياضة
قرَّر مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، التراجع عن فكرته السابقة بخصوص مركز خط الهجوم، قبل الإعلان عن القائمة النهائية لبطولة كأس آسيا قطر 2023.
قرَّر مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، التراجع عن فكرته السابقة بخصوص مركز خط الهجوم، قبل الإعلان عن القائمة النهائية لبطولة كأس آسيا قطر 2023.
وبحسب winwin، فان خيسوس كاساس، قرر التراجع عن فكرته السابقة باعتماد أربعة لاعبين في خط الهجوم والاكتفاء فقط بثلاثة لاعبين في هذا المركز، حيث من المقرر أن يعتمد المدرب الإسباني على كل من أيمن حسين وعلي الحمادي ومهند علي (ميمي)".
وسبق لكاساس أنْ وَضَعَ محترف ديجيرفورس، باشانغ عبد الله، كمهاجم رابع في القائمة، لكن اللاعب أصبح خارجها رغم زيادة عدد اللاعبين بالقائمة من 23 إلى 26 لاعبًا، كما ان كاساس قرر زيادة عدد اللاعبين في الأجنحة بسبب وفرة اللاعبين على الجناحين وأيضًا للاستعانة بخدمات أجنحته جميعًا، خاصة أن أسلوب اللعب سيعتمد بشكل كبير على الأجنحة.
وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الكوري الجنوبي وديًا في السادس من يناير/كانون الثاني المقبل في أبو ظبي، قبل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض كأس آسيا.
وسبق لكاساس أنْ وَضَعَ محترف ديجيرفورس، باشانغ عبد الله، كمهاجم رابع في القائمة، لكن اللاعب أصبح خارجها رغم زيادة عدد اللاعبين بالقائمة من 23 إلى 26 لاعبًا، كما ان كاساس قرر زيادة عدد اللاعبين في الأجنحة بسبب وفرة اللاعبين على الجناحين وأيضًا للاستعانة بخدمات أجنحته جميعًا، خاصة أن أسلوب اللعب سيعتمد بشكل كبير على الأجنحة.
ووضعت قرعة كأس آسيا 2023 منتخب "أسود الرافدين" في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.
وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الكوري الجنوبي وديًا في السادس من يناير/كانون الثاني المقبل في أبو ظبي، قبل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض كأس آسيا.