شكرا لقرائتكم خبر عن قضية ترشح ترامب.. فتح تحقيق في تهديدات موجهة لقضاة كولورادو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت سلطات ولاية كولورادو تحقيقًا في تهديدات محتملة ضد قضاة المحكمة العليا بالولاية، وذلك بعد أسبوع من منع المحكمة الرئيس السابق دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية للرئاسة في الولاية.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه يساعد سلطات إنفاذ القانون المحلية في التحقيق.

وأشارت شرطة دنفر إلى أنها ستسير "دوريات إضافية" حول منازل القضاة الذين حكموا بأغلبية 4 أصوات مقابل 3 يوم 19 ديسمبر الحاليّ، بضرورة استبعاد ترامب بموجب بند نادر الاستخدام في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي بسبب مشاركته في "تمرد".

حكم باستبعاد ترامب

واستبعدت المحكمة العليا في كولورادو ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية العام المقبل، لدوره في هجوم أنصاره على مبنى الكونجرس في السادس من يناير 2021.

ويجعل هذا الحكم ترامب أول مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة يصبح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض بموجب البند الدستوري الذي يحظر على المسؤولين الذين يشاركون في "تمرد" ضد الحكومة الأمريكية تولي مناصب منتخبة.

وعلى الرغم من أن هذا الحكم ينطبق فقط على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية في الخامس من مارس، فمن المرجح أن تؤثر نتيجته أيضًا على وضع ترامب في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر.

ووصفت حملة ترامب قرار المحكمة بأنه "معيب" و"غير ديمقراطي"، وقالت إنها ستطعن عليه.