روسيا تقصف محطة السكك الحديدية في خيرسون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن وزير الداخلية الأوكراني، إيهور كليمينكو، أن القوات الروسية قصفت محطة السكك الحديدية في مدينة خيرسون بجنوب البلاد الثلاثاء بينما كان أحد القطارات يستعد لإجلاء السكان، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة أربعة أشخاص.

مقتل شرطي

وأضاف الوزير أن نحو 140 مدنيا كانوا في المحطة، وأصدرت الشرطة توجيهات للناس على الفور للابتعاد عن المكان.

وقال عبر تطبيق تليغرام “بفضل الإجراءات الواضحة التي اتخذتها الشرطة تم نقل

الجميع بنجاح إلى أماكن آمنة.. وللأسف لقي شرطي من منطقة كيروفوهراد حتفه بسبب القصف.. وهناك‭‭ ‬‬شرطيان آخران في المستشفى جراء إصابات ناجمة عن شظايا”.

كما يخضع مدنيان للعلاج من إصابتهما بشظايا.

استعادة خيرسون

يذكر أن القوات الروسية سيطرت على خيرسون في الأيام الأولى من غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، لكن القوات الأوكرانية استعادتها قبل ما يزيد قليلا عن عام.

وتتعرض المدينة لهجوم مستمر من القوات الروسية المتمركزة في مواقع جديدة على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، وشهدت قصفا عنيفا للغاية في الأيام القليلة الماضية.