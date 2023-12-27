هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - هزة أرضية

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ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الهزة وقعت جنوب جزر فيجي على عمق 537.2 كيلومترًا. ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة.

وتقع جزر فيجي في منطقة تسمى بـ “حزام النار” في المحيط الهادئ، والتي تتعرض من وقت لآخر للعديد من الهزات والزلازل الارتدادية التي قد تكون قوية في بعض الأحيان.