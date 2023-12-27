لتورطهم في تجارة الأسلحة.. فرض عقوبات على 8 كوريين من بينهم رئيس وكالة التجسس الكورية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت كوريا الجنوبية اليوم، الأربعاء، عن فرض عقوبات مستقلة على 8 أشخاص كوريين شماليين من بينهم رئيس وكالة التجسس الكورية الشمالية ؛ لتورطهم في تجارة الأسلحة وأنشطة سيبرانية محظورة بموجب العقوبات الدولية.

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ذلك القرار جاء ردا على إجراء بيون

ج يانج تجربة إطلاق صاروخ "هواسونغ-18" الباليستي العابر للقارات في 18 ديسمبر الجاري في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ..مشيرة إلى أن هذه المجموعات انخرطت في أنشطة إلكترونية غير قانونية لكسب العملة الصعبة وسرقة التقنيات.

وأفادت الوزارة بأن اسم رئيس مكتب الاستطلاع العام ري تشانغ-هو أضيف للقائمة لقيادته وكالة الاستخبارات المعروفة بوقوفها وراء الهجمات السيبرانية الرئيسية التي تقوم بها مجموعات القرصنة السيبرانية الكورية الشمالية مثل (كيمسوكي ، لازاروس ، وأندارييل) ، كما اتهم رئيس شركة بكين للتكنولوجيا الجديدة بارك يونغ-هان بالقيام بتجارة الأسلحة نيابة عن مؤسسة كوريا الشمالية التجارية لتطوير التعدين المسؤولة عن صادرات الأسلحة التقليدية وتوريد معدات الصواريخ الباليستية.

وشملت القائمة السكرتير الثالث السابق في سفارة كوريا الشمالية لدى الصين يون تشول؛ لتورطه في تجارة الليثيوم-6 وهي مادة رئيسية تستخدم في الأسلحة النووية المحظورة من قبل مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ريانغ سو-نيو وكيم سونغ-سو وبيه وون-تشول وري سين-سونغ وكيم بيونغ-تشول من شركة (Pan Systems Pyongyang )التي تتاجر في السلاح تحت سيطرة مكتب الاستطلاع العام.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الكيانات التي ينتمي إليها الأشخاص الثمانية تخضع بالفعل لعقوبات من مجلس الأمن وحكومة كوريا الجنوبية.. مبينة أنه بموجب العقوبات يتعين على أي شخص يسعى إلى عقد صفقات مالية مع الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات الحصول على موافقة من محافظ بنك كوريا أو السلطات المالية في البلاد.

ويعد إعلان اليوم عن فرض العقوبات هو الرابع عشر من نوعه في ظل حكومة الرئيس يون سيوك-يول ، فيما يرفع هذا العدد الإجمالي للأفراد والمؤسسات الكورية الشمالية الخاضعة للعقوبات إلى 83 شخصا و53 مؤسسة.