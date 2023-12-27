عقب وفاة موسوي.. الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة لإسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - قال متحدث الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا باغتيال العميد رضا موسوي مستشار قائد الحرس الثوري، مؤكدا أن الأمر لن يمر دون رد.

وأضاف الحرس، خلال بيان صحفي، من المؤكد أننا سنقوم بالرد المباشر وغير المباشر على اغتيال رضي موسوي".

وأشار إلى أن اغتيال موسوي يندرج ضمن الأفعال الإسرائيلية التي لا تحترم القوانين الدولية.

وفي وقت سابق، قال العميد رضا طلائي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، إن اغتيال المستشار الإيراني العميد سيد رضي موسوي يظهر النزعة الإرهابية والانتهاك الواضح لسيادة الدولة السورية، فضلاً عن خلق حالة من الانفلات الأمني ​​ومحاولة الكيان الصهيوني لاشعال الحروب.