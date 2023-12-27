إعلام عبري: إطلاق 18 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه رأس الناقورة شمال إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق 18 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه رأس الناقورة شمال إسرائيل واعتراض 8 منها.

كان حزب الله اللبناني، نشر مساء أمس الثلاثاء، مشاهد من عمليات استهداف بعض جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع مستوطنة دوفيف على الحدود مع إسرائيل.

وأعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ هجوم جوي على مقر قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستوطنة كريات شمونة بطائرة مسيرة، مشيرًا إلى تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف جيش الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد بدأ قصفا مدفعيا ضد أطراف بلدة راشيا الفخار جنوبي البلاد.

كما أعلن مقتل جندي متأثراً بإصابته التي أصيب بها قبل أيام قرب الحدود الشمالية مع لبنان.

وتتزايد التحذيرات الدولية مؤخرًا من خطر اتساع نطاق الحرب في المنطقة خارج قطاع غزة لتضم أطرافا أخرى، مع تبادل إطلاق القذائف يوميًا بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي.