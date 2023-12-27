بعد اغتيال موسوي.. الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل بالرد المباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

اتهم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات خارج قطاع غزة كمحاولة لجر بقية الأطراف الإقليمية إلى الصراع من أجل تخفيف الضغط عليها.

وقال الحرس الثوري، إن اغتيال أحد مستشاريه في سوريا لن يعوق استمرار إيران في مواجهة الكيان الإسرائيلي، مضيفًا أن طهران تعلم الأسباب التي قامت إسرائيل في سبيلها باغتيال موسوي.

وأفاد الحرس الثوري، أن عملية طوفان الأقصى كانت إحدى الردود على اغتيال قاسم سليماني، مؤكدًا أنه سيتم الرد بالصورة المناسبة.

وهدد الحرس الثوري، بأن الرد الإيراني على اغتيال رضي موسوي سيشمل الرد المباشر وتحركات من جانب جبهة المقاومة.

وفي وقت سابق الاثنين الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل أحد كبار المستشارين البارزين في الحرس الثوري سيد رضي موسوي، متهمًا إسرائيل باستهدافه في الهجوم الذي الذي حدث في منطقة السيدة زينب بضواحي دمشق. يأتي هذا بينما لم تعلق إسرائيل على الحادثة كما لم تعلن مسؤوليتها عنها، في إطار سياستها المعهودة منذ زمن.

من جانبها هددت وزارة الدفاع الإيرانية، الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيدفع ثمن ما وصفتها بالجريمة الإرهابية باغتيال أحد مستشاري الحرس الثوري.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إنه سيتم الرد على "جريمة" اغتيال أحد مستشاري الحرس الثوري في الوقت والمكان المناسبين وبالطريقة التي تراها ملائمة.

وأضافت وزارة الدفاع الإيرانية، أن الرد الإيراني سيكون صارما ومؤثرا لكنه لن يوفر المجال لأي استغلالات إسرائيلية.