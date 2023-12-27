حماس: تصاعد جرائم الاحتلال واغتيالاته لن ترهب شعبنا أو تنال من صموده في أرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن تصاعد جرائم الاحتلال الصهيوني واغتيالاته في مخيم نور شمس بطولكرم لن ترهب شعبنا أو تنال من صموده في أرضه.

ودعت حماس أبناء شعبنا في الضفة الغربية إلى تصعيد المقاومة والاستمرار في معركة طوفان الأقصى حتى وقف العدوان وحماية أرضنا ومقدساتنا.

كانت المقاومة الإسلامية حماس، نددت ما فعله الاحتلال الإسرائيلي بجثامين 80 من الشهداء الفلسطينيين والذين تم تسليمهم اليوم عبر معبر كرم أبو سالم.

وقالت الحركة في بيان لها أمس الثلاثاء: "تسليم العدو الصهيوني لجثامين نحو 80 شهيدًا فلسطينيًّا اليوم في مدينة رفح، وهي في حالة تحلل ومن الصعب التعرف عليها، بعد أخذها من مناطق مختلفة من قطاع غزة، يضع علامات استفهام على ما قام به هذا العدو، فاقد الأخلاق والقيم، من عبث بهذه الجثامين، حيث كشفت حالات عديدة عن قيامه بسرقة أعضاء من جثامين الشهداء".

وأضافت حركة حماس: "إن ما قام به العدو لا يوصف إلا بجريمة حرب وجريمة بشعة وانتهاك فاضح لحرمة الأموات وكرامتهم، وتؤكد همجيته وانحداره الأخلاقي في عدوانه على شعبنا واعتدائه على جثامين شهدائنا الأبرار ونبش قبورهم".