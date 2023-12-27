الرئيس الكوبي: هجمات إسرائيل على غزة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

وصف الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، اليوم الأربعاء، الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بالإرهابية.

وقال ميجيل، إن الممارسات الإسرائيلية تهدف إلى إذلال البشرية جمعاء، متسائلًا عن الوقت الذي ستستمر فيه إسرائيل في الإفلات من العقاب.

وكان الرئيس الكوبي قد قاد تظاهرات حاشدة في العاصمة الكوبية هافانا، منددًا بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين دون تمييز.

وتعالت الأصوات الدولية المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، إلا أن ذلك يقابل دائمًا برفض إسرائيلي أمريكي والتي استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن عند طرح مسألة وقف إطلاق النار.