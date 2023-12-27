شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: تطوير البحيرات يساهم فى تعظيم الاستفادة من الثروة السمكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل، مع استغلال المناطق المحيطة لتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية.

وقال "الجندي"، إن تنفيذ توجيهات الرئيس سيساهم في رفع مستويات المعيشة بتلك المناطق، مشدداً على أهمية استمرار الاعتماد على الشركات الوطنية، مع مراعاة المكون البيئي، بالإضافة إلى العمل على خط متوازي من أجل إزالة التعديات وأعمال التكريك في بحيرات مصر كافة، والبرامج والمشروعات التنموية الجاري العمل عليها للاستفادة من الموارد ذات الصلة بتلك البحيرات، وكذا الأطر التشريعية الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم التعامل معها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير البحيرات المصرية هو أحد المشروعات القومية التي تكمل مسيرة التنمية الاقتصادية، بوصفها ثروة قومية على المستوى المائي والإنتاج السمكي وتحقيق التوازن البيئي، مشيرا إلى أن حالات التعديات على أملاك الدولة للبحيرات الشمالية خلال عامى 2015 و 2016، بلغ 4656 حالة بإجمالي مساحة من التعديات على بحيرات المنزلة والبرلس وادكو ومريوط وصلت الى 64 الفا و 17 فدان فى البحيرات الاربعة الواقعة فى محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية.

وأوضح النائب حازم الجندي، أن مصر تمتلك 14 بحيرة عانت في العهود السابقة من الإهمال والتعديات، الأمر الذي جعلها ثروة مهدرة، لابد من الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل وجود أزمة غذاء عالمية، ووجود رغبة من القيادة السياسية للحفاظ على الأمن الغذائي المصري، مشددا على أن الممارسات الخاطئة تؤدي إلى نفوق الأسماك بها، وتدمير مناطق تكاثر أسماك ، مما يؤدى إلى استنزاف الزريعة والأسماك الصغيرة مما يؤثر على حجم الإنتاج السمكي.