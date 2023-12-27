رعيّة مار الياس في دورس أقامت حفلًا ميلاديًا للأطفال

أقامت رعيّة مار الياس في دورس حفلًا ميلاديًا للأطفال في قاعة الكنيسة لابناء المنطقة وانضم اليهم اطفال من منطقتي بشوات وايعات، وذلك ضمن الاحتفالات الميلاديّة في البقاع الشمالي.
ونظمت الحفل جمعية "نهضة المرأة" البقاعية حيث رقصوا وغنوا على الأنغام الميلاديّة، وقدّمت جوقة القديس بولس من الفرزل مسرحية خاصة بالاعياد.
واختتم اللقاء المجاني بتوزيع الهدايا على الاطفال.
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