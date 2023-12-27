قاووق: الجهود الدبلوماسية والاتصالات السياسية التي تأتينا من دول كبرى تسوّق للمطالب والأهداف الإسرائيلية

اشار عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق الى أن "عدم إعلان العدو الإسرائيلي حرباً واسعة على لبنان، هو بسبب عجزه أمام قوة المقاومة التي تصنع المعادلات وتحمي الكرامات والسيادة في لبنان، وليس بسبب الوساطات الأميركية والأوروبية".

وخلال حفل تأبيني في بلدة العباسية الجنوبية، كشف قاووق ان " الجهود الديبلوماسية والاتصالات السياسية التي تأتينا من دول كبرى، لا تريد مساعدة لبنان، وإنما تسوّق للمطالب والأهداف الإسرائيلية.

وشدد قاووق على أن "المقاومة من موقع القوة والاقتدار تكمل المعركة في الميدان، لتفرض على العدو المعادلات، ولتنصر غزة، ومهما بلغت التضحيات والضغوطات، فلسنا ممن يترك أهلنا في غزة الصامدة التي لها من يناصرها في اليمن ولبنان وسوريا والعراق، وهذا غير مسبوق في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي".

وأشار قاووق إلى أن الشعب اليمني سجّل موقفاً استراتيجياً تاريخياً، وفرض الهزيمة المسبقة على الأميركيين في البحر الأحمر، حيث إن أميركا وقعت في مأزق هناك، فإذا شنت حرباً على اليمن، تكون قد صعّبت عليها المأزق، وإذا لم ترد على اليمن، فإنها فضحت نفسها وعجزها، وهكذا تصنع المعادلات والتاريخ.

وشدد قاووق على أن أي مساعدة عربية أو إسلامية لجيش العدو الإسرائيلي، هي خزي ما بعده خزي، وعار ما فوقه عار، وأما العروبة الأصيلة، فهي عروبة المقاومة في اليمن وغزة ولبنان وسوريا والعراق، التي تحمي بقية الشرف والكرامة والنخوة والشهامة العربية.

وفي الختام، لفت قاووق الى ان "القيادي في الحرس الثوري السيد رضي الموسوي هو شهيد سوريا وإيران وفلسطين ولبنان، وهو شريك للمقاومة في كل انجازاتها وانتصاراتها وتعاظم قدراتها، والعدو الإسرائيلي المأزوم والمهزوم، نفذ عملية جبانة واغتيالاً في سوريا ليهرب من مآزقه وليغطي على هزائمه في غزة والجنوب وكل الساحات، ولكنه ورّط نفسه في مأزق عميق".