ضو: تعطيل ميقاتي نشر قانون صندوق التعويضات في الجريدة الرسمية مخالفة واضحة

اشار النائب مارك ضو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "تم إقرار قانون ينصف الأساتذة في المدارس الخاصة، و يؤمن التعويضات والمصاريف التشغيلية لصندوق التقاعد، و ألزم المدارس تسديد مبالغ مالية لصندوق التعويضات للأساتذة بالدولار كما يتقاضون من الطلاب والأهالي".

واوضح ان "القانون تم إقراره في المجلس النيابي وتمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء، و الآن ما يقوم به رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي هو تعطيل نشره في الجريدة الرسمية بمخالفة واضحة. إنه قانون صادر ومحكم و نهائي ويجب نشره فوراً من دون هذا التلاعب إرضاء لبعض القوى".

وأكد "وقوفنا إلى جانب الأساتذة ودعم مطالبهم المحقة التي نعمل لضمان تأمينها".