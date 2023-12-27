إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق 18 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه رأس الناقورة تم اعتراض 8 منها

زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي إطلاق 18 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه رأس الناقورة، حيث أشارت إلى اعتراض 8 منها.

ويأتي ذلك بعد دويّ صفارات الإنذار في الجليل الغربي، وبعد سلسلة اعتداءات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية.