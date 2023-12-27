زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي إطلاق 18 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه رأس الناقورة، حيث أشارت إلى اعتراض 8 منها.
ويأتي ذلك بعد دويّ صفارات الإنذار في الجليل الغربي، وبعد سلسلة اعتداءات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق 18 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه رأس الناقورة تم اعتراض 8 منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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