دريان وجه خطباء المساجد في لبنان لتخصيص خطبة الجمعة عن القضية الفلسطينية

بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وعطفا على ما سبق من التعاميم جددت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية دعوتها بتعميم للأئمة وخطباء المساجد في لبنان تخصيص خطبة الجمعة عن القضية الفلسطينية العادلة، وحق الشعب الفلسطيني باستعادة ارضه وإقامة دولته على كامل تراب فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، والتنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة من إبادة جماعية وجرائم حرب وتشريد وتهجير الفلسطينيين وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، والدعاء لشعب فلسطين بالنصر والثبات والصمود في وجه الكيان الصهيوني الإرهابي الغاصب لأرض فلسطين، والى إقامة صلاة الغائب عن أرواح شهداء غزة وعموم فلسطين الذين ارتقوا بشهادتهم دفاعا عن الأرض والعقيدة والوجود.

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