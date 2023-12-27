عون استقبل شيا في زيارة وداعية

استقبل الرئيس السابق ميشال عون في دارته في الرابية السفيرة الأميركية دوروثي شيا في زيارة وداعية، مع انتهاء مهامها في لبنان، متمنيا "لها التوفيق في موقعها الدبلوماسي المقبل".

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