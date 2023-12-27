عقيص: دور النائب في لبنان للتعازي والتهاني وتعقيب المعاملات؟

اشار النائب جورج عقيص، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "النائب في لبنان لا يستطيع أن ينتخب رئيس جمهورية ولا يستطيع أن يراقب عمل الحكومة، لأن لا جلسات مساءلة تعقد لهذه الغاية، وهو اليوم بات لا يستطيع ان يشرّع لأن كل مجموعة، سواء كانت طائفة او هيئة او قطاع، تملك حق الفيتو الذي يمنع نشر القوانين ونفاذها. اتساءل فعلاً عن دور النائب في لبنان. ربما للتعازي والتهاني وتعقيب المعاملات؟ انه النظام البرلماني بأبهى صوره".

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