"النشرة": مديرية أمن الدولة أوقفت سوريًا في النبطية بعد إطلاقه عبارات مسيئة بحق لبنانيين

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأنّ دورية من المديرية الاقليمية لأمن الدولة في النبطية السوري أوقفت أ.ك (37 عامًا) بناء على اشارة القضاء المختص، والذي أطلق عبارات مسيئة بحق مواطنين لبنانيين كانوا في محيط المكان الذي استهدفته غارة جويّة إسرائيلية أمس بين بلدتي جبشيت وشوكين.

وأظهر فيديو التقطه السوري الموقوف وهو يصوّر لحظة وقوع الغارة بين جبشيت وشوكين من مكان عمله في احدى الورش في المنطقة المقابلة، ومن ثم يطلق عبارات مسيئة بحق مواطنين لبنانيين كانوا يعبرون في المكان القريب من الغارة.

وأثارت الحادثة أجواء من الاستياء والشجب في المنطقة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلقت حملة ودعوات لتوقيفه ومعاقبته، خاصة أنّه يبدي في عباراته نوع من الشماتة والاستهزاء فيما الغارات المعادية تستهدف المنطقة.