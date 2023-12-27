الأزمة السودانية: لقاء مرتقب بين «البرهان» و«حميدتي».. و«إيغاد» تتلقى تأكيدات بموافقة الطرفين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا "إيغاد"، عن تهيئة الأجواء للقاء محتمل غدا، الخميس، بين قائد الجيش السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وبحسب ما نقلت قناة "العربية"، فقد أكدت "إيغاد" اكتمال ترتيبات لقاء البرهان وحميدتي غدا الخميس، مشيرة إلى أنه تلقت تأكيدات بموافقة الطرفين.

وفجر اليوم الأربعاء، أعلن عضو المكتب الاستشاري لحميدتي، أنه "لم يتم تسليم قائد الدعم أي دعوة رسمية للاجتماع مع البرهان"، علما بأن حميدتي كان أكد بتغريدة أمس الثلاثاء، استعداده للقاء.

وفي بيان لها، نفت قوات الدعم السريع ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي أن القائد الثاني للدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو هو من سيلتقي البرهان، معتبراً أن ذلك محاولة للتغطية على بيان وزارة الخارجية الذي تنصلت فيه عن التزامات قمة الإيغاد التي انعقدت في دولة جيبوتي يوم السبت الماضي.

وفي وقت سابق، دعت الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا كل من البرهان وحميدتي للاجتماع من أجل الاتفاق على وقف إطلاق النار، وبحث سبل تيسير وصول مواد الإغاثة.

وتستمر الحرب والاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 إبريل، ما تسبب في مقتل نحو 10 آلاف ونزوح حوالي 7 ملايين شخص داخليا، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، والتي تشير ايضا إلى أن 1.5 مليون شخص آخرين فروا إلى دول مجاورة.