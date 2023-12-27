بابا الفاتيكان يدعو للصلاة لأجل ضحايا الحروب في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - طالب بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، اليوم الأربعاء، بالصلاة من أجل ضحايا الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ودعا البابا، في ختام مقابلته العامة في الفاتيكان، وهي الأخيرة لعام 2023: بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط "من فضلكم، دعونا لا ننسى الصلاة من أجل أولئك الذين يعانون من العواقب الرهيبة للعنف والحرب ".

وتابع: "دعونا نصلي بشكل خاص من أجل أوكرانيا المعذبة ومن أجل شعبي فلسطين وإسرائيل"، بحسب موقع /فاتيكان نيوز/ الإخباري.

وأكد البابا فرانسيس: "الحرب شر، فلنصلي من أجل إنهاء الحروب".