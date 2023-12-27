الرئيس الكوبي عن ممارسات الاحتلال: إهانة للإنسانية جمعاء

ياسر رشاد - القاهرة - أدان الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، تصرفات إسرائيل في قطاع غزة هي "إهانة للإنسانية جمعاء"، واصفا تصرفاتها بأنها "إرهابية".

وكتب الرئيس الكوبي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، الأربعاء: إن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل الإرهابية في غزة هي إهانة للإنسانية جمعاء".

وتابع - في منشوره - "إلى متى سيستمر الإفلات من العقاب .. وإلى متى سيستمر الإفلات من العقاب على جرائم القتل؟ .. كوبا التي لن تكون أبدا من بين غير المبالين، وتواصل رفع صوتها دفاعا عن فلسطين".